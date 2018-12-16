Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının bitmine 1 hafta kala Beşiktaş ile Trabzonspor derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nden elenmesinin ardından kötü gidişatını devam ettirirken, Trabzonspor yakaladığı galibiyet serisini 4 maça çıkartarak liderlik için önemli bir avantaj yakalamak istiyor. İki takımda da eksiklerin olduğu karşılaşmayı futbolseverler merakla takip ediyor. Peki, Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte, muhtemel 11'ler...

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Trabzonspor maçı bu akşam saat 19.00'da Vodafone Arena'da oynanacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan,Necip, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Quaresma, Ljajic, Mustafa (Lens), Güven

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf, Abdülkadir, Anthony, Rodallega

BEŞİKTAŞ İLE TRABZONSPOR ARASINDAKİ 127. RANDEVU

Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor 127. kez karşı karşıya gelecekler.

Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 45 yıllık rekabette, geride kalan 126 karşılaşmanın 53'nü Beşiktaş, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 30 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 173 golüne, bordo-mavililer 135 golle karşılık verdi.

PEPE, BABEL VE ROCO KADRODA YOK!

Beşiktaş’ta sakatlıkları süren Ryan Babel ve Enzo Roco, yarınki karşılaşmada da görev alamayacak.

Beşiktaş, Pepe ile yollarını ayırmasından dolayı yıldız oyuncu kadroda olmayacak.

Caner Erkin ise takımla çalışmalara başlamasına rağmen teknik direktör Şenol Güneş’in Trabzonspor karşısında deneyimli isme şans vermesi beklenmiyor.

Sakatlıkları nedeniyle UEFA Avrupa Ligi’ndeki Malmö maçında oynayamayan Gökhan Gönül ve Jeremain Lens, Trabzonspor karşılaşması için gerçekleştirilen ilk idmana katıldı.

TRABZONSPOR'DA KUCKA SAKAT!

Trabzonspor'da zorlu maç öncesi Juraj Kucka'nın sakatlığı bulunuyor.Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı kaldığı Karadeniz ekibinde, Mustafa Akbaş'ın da sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti. Karadeniz ekibinde, üç sarı kartı bulunan Pereira, kart görmesi halinde gelecek hafta Çaykur Rizespor karşısında takımda yer alamayacak.

ATIBA TARİHE GEÇEBİLİR

Siyah-beyazlıların Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, rekor için teknik direktör Şenol Güneş'ten forma bekleyecek.Beşiktaş'ta 6. yılını geçiren 35 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı formayla toplam 156 lig maçında görev aldı. Kanadalı oyuncu, Galatasaray ile yapılan derbide 156. kez sahada yer aldı ve Beşiktaş'ta en fazla lig maçına çıkan yabancı oyuncu rekorunu Çek Tomas Sivok ile paylaştı.Geçen haftaki Aytemiz Alanyaspor maçında oynama şansı bulamayan Hutchinson, Şenol Güneş'in Trabzonspor karşısında oynatması halinde 157. lig maçına çıkacak ve Beşiktaş'ın ligde en çok forma giyen yabancı ismi olacak.

TRABZONSPOR 8 SEZON SONRA İLKİ BAŞARABİLİR!

Bu sezon ligde Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı iki maçı da kazanan Trabzonspor, bu maçtan da galip ayrılırsa, 2010-11 sezonundan sonra ilk kez bir sezonda üç derbi galibiyeti almayı başaracak.

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