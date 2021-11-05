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Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? BJK TS maçı hangi gün? Beşiktaş Trabzonspor muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 12. haftasında yılın 4. derbisi oynanacak. Ezeli rakipler Beşiktaş ve Trabzonspor, 3 puan için karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlı ve bordo mavili taraftarların büyük bir merakla beklediği Beşiktaş Trabzonspor maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? BJK TS maçı hangi gün? Beşiktaş Trabzonspor muhtemel 11'ler

Beşiktaş Trabzonspor maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunun 12. hafta maçına sahne olacak Beşiktaş Trabzonspor maçı maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Trabzonspor maçı 6 Kasım akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Wellington, Rıdvan, Josef, Pjanic, Alex Texeira, Larin, Ghezzal, Batshuayi

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar IE, Vitor Hugo, Trondsen, Siopis, Berat, Hamsik, A. Ömür, Gervinho, Djaniny

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