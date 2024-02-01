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        Haberler Spor Futbol Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 15:20 Güncelleme: 01.02.2024 - 15:20
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        Beşiktaş'ta Trabzon maçı mesaisi
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        Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor ile maça çıkacak olan Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Siyah-beyazlılar, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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