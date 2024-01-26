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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş-Trabzonspor maçının tarihi açıklandı - Süper Lig'de 24 ve 25. haftanın programı belli oldu - Futbol Haberleri

        Beşiktaş-Trabzonspor maçının tarihi açıklandı

        Trendyol Süper Lig'de 24 ve 25. haftanın maç programı açıklandı. 24. haftadaki Beşiktaş-Trabzonspor maçı 4 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 17:12 Güncelleme: 26.01.2024 - 17:35
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        Beşiktaş-Trabzon maçının tarihi açıklandı
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        TFF, Trendyol Süper Lig'de 24 ve 25. haftanın maç programını açıkladı.

        Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre 24 haftadaki Beşiktaş-Trabzonspor maçı 4 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

        İşte Süper Lig'de 24 ve 25. haftanın maç programı:

        24. hafta:

        2 Şubat Cuma

        17.00 Ankaragücü - Sivasspor

        17.00 Hatayspor - Fatih Karagümrük

        20.00 Samsunspor - Galatasaray

        3 Şubat Cumartesi

        13.30 Çaykur Rizespor - Konyaspor

        16.00 RAMS Başakşehir - İstanbulspor

        19.00 Gaziantep Fk - Kayserispor

        19.00 Antalyaspor- Fenerbahçe

        4 Şubat Pazar

        13.30 Pendikspor- Adana Demirspor

        16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor

        19.00 Beşiktaş - Trabzonspor

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        25. hafta:

        9 Şubat Cuma

        20.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa

        10 Şubat Cumartesi

        16.00 Fatih Karagümrük - Pendikspor

        19.00 Galatasaray - RAMS Başakşehir

        11 Şubat Pazar

        13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor

        16.00 İstanbulspor - Gaziantep FK

        16.00 Konyaspor - MKE Ankaragücü

        19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor

        12 Şubat Pazartesi

        17.00 Trabzonspor - Hatayspor

        20.00 Samsunspor - Antalyaspor

        20.00 Kayserispor - Beşiktaş

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