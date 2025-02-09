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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Trabzonspor mesaisine başladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Trabzonspor mesaisine başladı

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 16:41 Güncelleme: 09.02.2025 - 16:41
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        Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi!
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        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi.

        Net Global Sivasspor karşısında dün forma giyen isimler salonda yenileme idmanı yaparken diğer oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı.

        Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman dar alanda oynanan çift kale maçlarla devam edip yan top çalışmasıyla sona erdi.

        Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından salı günü saat 12.00'de yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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