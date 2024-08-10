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        Beşiktaş transferi bitiriyor! Cher Ndour...

        Beşiktaş, PSG ve Cher Ndour ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. 20 yaşındaki orta saha 1 yıllığına kiralanacak.

        Giriş: 10.08.2024 - 19:15 Güncelleme: 10.08.2024 - 19:15
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        Beşiktaş transferi bitiriyor!
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        Beşiktaş bir transferde daha mutlu sona ulaşmak üzere...

        Siyah-beyazlılar, PSG'den Cher Ndour'u 1 yıllığına kiralamak için kulübü ve oyuncuyla büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

        Transferin kısa süre içinde resmen duyurulması bekleniyor.

        Ndour'un PSG ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam ediyor.

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