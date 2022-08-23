Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer etti! Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından bir paylaşımla genç futbolcuyu renklerine bağladığını duyurdu.

— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 23, 2022

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin ile sözleşme imzaladı.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kerem Atakan Kesgin’e Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz"

Spor Toto Süper Lig'de ilk deneyimini Göztepe formasıyla 2017-2018 sezonunda yaşayan Kerem Atakan Kesgin, 2020-2021'de Sivasspor'a transfer oldu. Sivasspor formasıyla ilk sezonunda 3 lig ve 2 Türkiye Kupası maçında forma giyen genç futbolcu, geçen sezon ise Süper Lig'de 22 ve kupa ile Avrupa'da birer karşılaşmada görev alıp 3 gol attı.

Kerem, bu sezon Sivasspor formasıyla ligde 2, Süper Kupa ve Avrupa'da birer maçta oynadı.