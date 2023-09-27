Beşiktaş tribünlerinde yönetim için istifa çağrısı!
Beşiktaşlı taraftarlar, Adana Demirspor karşılaşmasında başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibini istifaya davet etti
Giriş: 27.09.2023 - 23:02 Güncelleme: 27.09.2023 - 23:02
Beşiktaşlı taraftarlar, Süper Lig'de Adana Demirspor deplasmanında oynanan maç sırasında yönetimi protesto etti.
Siyah-beyazlı takım, Adana Demirspor karşısında dört farklı geriye düşünce, taraftarlardan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine tepki geldi.
Öte yandan sosyal medyada da Beşiktaşlı taraftarlar, yönetim için istifa çağrısında bulundu.