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Beşiktaş, U-19 Akademi antrenörü eşliğinde çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, U-19 Akademi antrenörü eşliğinde çalıştı
DHA

Beşiktaş Valerien Ismael'in ayrılmasından sonra ilk antremanına U-19 Akademi antrenörü eşliğinde çıktı.

Nevzat Demir Tesisleri´ndeki basına kapalı idmanı Asbaşkan Emre Kocadağ da izledi. U-19 Akademi Takımı Antrenörü Serdar Topraktepe´nin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5´e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.


Siyah-beyazlılar, Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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