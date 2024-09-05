Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatında yarışacağı kadrosunu açıkladı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı.
Beşiktaş'ın kadrosu şu şekilde:
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi fikstürü:
26 Eylül 2024 / Ajax - Beşiktaş (D)
3 Ekim 2024 / Beşiktaş - Eintracht Frankfurt
24 Ekim 2024 / Lyon - Beşiktaş (D)
6 Kasım 2024 / Beşiktaş - Malmö
28 Kasım 2024 / Beşiktaş - M. Tel-Aviv
12 Aralık 2024 / Bodo/Glimt - Beşiktaş (D)
22 Ocak 2025 / Beşiktaş - Athletic Club
30 Ocak 2025 / Twente - Beşiktaş (D)
Beşiktaş evindeki Malmö ve Bilbao maçlarını Çarşamba günü oynayacak.