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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu - Fenerbahçe Haberleri

        Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin perşembe günkü maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 11:54 Güncelleme: 03.10.2023 - 11:54
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        Avrupa'da hakemler belli oldu
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        Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 Ekim Perşembe günü oynayacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.

        BEŞİKTAŞ'A İSRAİLLİ, F.BAHÇE'YE ALMAN HAKEM

        UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; D Grubu'ndaki Beşiktaş-Lugano mücadelesini İsrailli hakem David Fuxman yönetecek.

        Fuxman'ın yardımcılıklarını Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erez Papir olacak. Maçta VAR koltuğunda Ziv Adler, AVAR'da Nati Dotan oturacak.

        Spartak Trnava-Fenerbahçe karşılaşmasında ise Alman hakem Sascha Stegemann düdük çalacak

        Stegemann'ın yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Christof Günsch yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak. Maçta VAR koltuğunda Benjamin Brand, AVAR'da Christian Dingert oturacak.

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