Beşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber

UEFA Avrupa Ligi finali büyük bir heyecan sahne oldu. Normal süresi ve uzatmaları beraberlikle tamamlanan maçta penaltı atışları da uzadıkça uzadı. İş kalecilerin atacağı penaltılara kaldı. Villarreal kalecisi Rulli, ManU kalecisi De Gea'yı mağlup etmeyi başardı. De Gea'nın penaltı vuruşu gol olmadı ve Manchester United'ı mağlup eden Villarreal kupayı kazandı.

İspanyol ekibinin zaferi, temsilcilerimiz Beşiktaş ile Galatasaray'ın önümüzdeki Avrupa'daki durumunu belirledi.

Cimbom, Manchester United'ı kazanması halinde 3. ön eleme turundan başlayarak 2 tur oynayarak gruplara kalabilecekti. Villarreal'in zaferi planları bozdu. Aslan, 2. ön eleme turundan başlayarak 3 tur oynayarak gruplara katılmaya çalışacak.

Aslan böylece sezonu erken açmak zorunda kalacak. 2. ön eleme turunda ilk maçlar, 20-21 Temmuz tarihinde oynanacak.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de belli oldu:

Celtic (İskoçya)

PSV (Hollanda)

Sparta Prag (Çekya)

BEŞİKTAŞ 4. TORBAYA DÜŞTÜ

Villarreal'in kazanması şampiyon Beşiktaş için de olumsuz bir gelişme oldu. Grup kurasında 3. torbada bulunma ihtimali bulunan Kartal, 4. torbaya düştü.

Beşiktaş'ın 3. torbaya dahil olabilmesi için, eleme turlarına katılacak olan Shakhtar Donetsk, Salzburg ya da Benfica'nın elenmesi gerekiyor.