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Spor Toto Süper Lig'in devleri, transfer döneminde alt ligleri de radarına aldı.

beIN SPORTS'un haberine göre Galatasaray ve Beşiktaş, TFF 2. Lig ekiplerinden Somaspor'da forma giyen kanat oyuncusu Emrecan Bulut ile ilgileniyor.

EMRECAN BULUT KİMDİR?

26 Kasım 2002'de Ardahan'da doğan Emrecan Bulut, 2015 yılında Yunus Emre Belediyespor'da amatör olarak futbola başladı.

Yunus Emre Belediyespor'da 6 sene top koşturan Emrecan, 2021 yılında Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Karaköy Spor Futbol Kulübü'nün yolunu tuttu.

Geçtiğimiz sezon başında Karaköy Spor Futbol Kulübü'nden Somaspor'a transfer olan Emrecan, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Somaspor'daki ilk yılında ligde 15 gole imza atan kanat oyuncusu, Somaspor'un profesyonel liglerde bir sezonda en çok gol atan oyuncusu unvanını ele geçirdi.