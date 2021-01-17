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Beşiktaş ve Galatasaray'ın golcüleri derbiyi bekliyor

Siyah-beyazlı takımda Cyle Larin, Vincent Aboubakar; Galatasaray'da ise Mbaye Diagne ve Younes Belhanda takımlarının en büyük kozları olacak

Beşiktaş ve Galatasaray'ın golcüleri derbiyi bekliyor

Süper Lig'in 19. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak derbi maçta karşı karşıya gelecek Beşiktaş ve Galatasaray'da golcülerin rekabeti yaşanacak. Siyah-beyazlı ekipte bu sezon Cyle Larin ve Vincent Aboubakar, Galatasaray'da ise Mbaye Diagne ve Younes Belhanda, takımlarının golcüleri olarak dikkati çekiyor.

Beşiktaş'ın santrforlarından Larin 11, Aboubakar ise 9 gol attı. Galatasaray'da ise Diagne 9 ve Belhanda 5 gol kaydetti. Süper Lig'de 39 golü bulunan Beşiktaş'ta Larin-Aboubakar ikilisi 20 gollük katkı yaptı. Rakip fileleri 34 kez havalandıran Galatasaray'da ise Diagne ve Belhanda, 14 kez gol sevinci yaşadı.

- LARİN -

Beşiktaş'ta Larin, bu sezon takımı adına ligde en çok gol atan oyuncu oldu. Siyah-beyazlı ekipteki ilk yıllarında beklentileri karşılayamayan ve geçen sezonu kiralık olarak Belçika'da geçiren Larin, bu sezon ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın en büyük kozu olarak dikkati çekiyor.

Larin, Süper Lig'de görev aldığı 16 maçta fileleri 11 kez havalandırdı. Kanadalı oyuncu, özellikle Beşiktaş'ın evinde oynadığı maçlarda etkili bir futbol sergiledi. Larin, iç sahadaki karşılaşmalarda 8 kez gol sevinci yaşadı. 25 yaşındaki oyuncu, Vodafone Park'ta takımının Çaykur Rizespor'u 6-0 yendiği maçta 4 gol atmayı başardı.

Cyle Larin, bu performansını Galatasaray karşısında da sergileyerek ilk derbi gollerine de imza atmaya çalışacak.

- ABOUBAKAR -

Beşiktaş'ın bir diğer golcüsü Aboubakar ise takımı adına 9 gol kazandırdı.

Bunların 4'ünü penaltıdan bulan Aboubakar, bu sezon Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 yendiği maçta 2 gol kaydetti. Sarı-lacivertli takımla oynanan derbi maçlarda 3 kez gol sevinci yaşayan Aboubakar, Galatasaray'a karşı ise bir kez şans buldu.

Kamerunlu oyuncu, 2016-2017 sezonunda Galatasaray ile Vodafone Park'ta oynanan maçta 45 dakika süre alabilirken, ikinci yarıdaki mücadelede şans bulamadı.

- DİAGNE -

Galatasaray'ın en golcü oyuncusu Diagne, deplasmanda daha etkili performans sergiledi.

Diagne, ligde attığı 9 golün 6'sını deplasmanda kaydetti. Görev aldığı son 7 maçın 6'sında fileleri havalandırmayı başaran sarı-kırmızılı oyuncu, takımının Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0 yendiği karşılaşmada hat-trick yaptı.

Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçta forma giymesi beklenen Belhanda ise bu sezon 5 gollük katkı yaptı. Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor maçlarında birer kez gol sevinci yaşayan Belhanda, Gençlerbirliği karşısında elde edilen 6-0'lık galibiyette 3 gol atmayı başardı.

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