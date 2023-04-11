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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş ve Galatasaray İtalyan golcü için yarışta!

Beşiktaş ve Galatasaray, Juventus forması giyen Moise Kean ile yakından ilgileniyor. İki takımda Juventus'ta geleceği belirsiz olan oyuncuyu kadrosuna katmak için hazır halde bekliyorlar

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  • Beşiktaş ve Galatasaray İtalyan golcü için yarışta!

    Beşiktaş ve Galatasaray transferde tekrar karşı karşıya geldi.
  • Beşiktaş ve Galatasaray İtalyan golcü için yarışta!

    İtalyan basınında yer alan habere göre, iki takım Moise Kean'in durumunu yakından takip ediyor.
  • Beşiktaş ve Galatasaray İtalyan golcü için yarışta!

    Oyuncunun Juventus'taki geleceği belirsizliğini sürdürüyor.
  • Beşiktaş ve Galatasaray İtalyan golcü için yarışta!

    Beşiktaş ve Galatasaray'ın 23 yaşındaki forvetin bonservisini almak için somut adımlar atmaya hazır oldukları öne sürüldü.
  • Beşiktaş ve Galatasaray İtalyan golcü için yarışta!

    Juventus ise Everton'dan kiralamış olduğu ve sözleşmesindeki madde yüzünden bonservisini almak zorunda olduğu İtalyan forvet için son kararını vermediği belirtildi.
  • Beşiktaş ve Galatasaray İtalyan golcü için yarışta!

    Genç golcünün önceliği ise Juventus'ta kalmak olduğu öne sürüldü. 23 yaşındaki futbolcunun performansıyla kulübü ikna ederek takımda kalmak istediği vurgulandı.
  • Beşiktaş ve Galatasaray İtalyan golcü için yarışta!

    Juventus'ta bu sezon toplamda 35 maçta süre alan Moise Kean, 7 kez gol sevinci yaşadı.
  • Beşiktaş ve Galatasaray İtalyan golcü için yarışta!

    MOİSE KEAN KİMDİR?

    Moise Kean 28 Şubat 2000 tarihinde Vercelli şehrinde doğdu. Moise Kean 1,83  boyundadır. Aslen Fildişi Sahili uyruklu olan Moise Kean İtalya Milli takımında forma giymektedir.
  • Beşiktaş ve Galatasaray İtalyan golcü için yarışta!

    Profesyonel kariyerine 2017 yılında Juventus takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Hellas Verona, Everton, Paris Saint-Germain ve Juventus takımlarında forma giydi.

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