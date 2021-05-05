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Beşiktaş Vodafone: 2 - Fatih Vatanspor: 0 MAÇ SONUCU

Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu final mücadelesinde Beşiktaş Vodafone, Fatih Vatanspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Siyah-beyazlıların gollerini, Esra ve Melike kaydederken Kartal'da Didem kırmızı kart gördü

Beşiktaş Vodafone: 2 - Fatih Vatanspor: 0 MAÇ SONUCU

Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu final karşılaşmasında Fatih Vatanspor'u 2-0 yenen Beşiktaş Vodafone, şampiyon oldu.

Siyah-beyazlılar, 2021-2022 sezonunda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan final maçında, Beşiktaş Vodafone takımı, ilk sarı kartını 49. dakikada gören Didem Karagenç'in 66. dakikada çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalmasıyla son 24 dakika 10 kişi mücadele etti.

Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fatih Vatanspor Kulübü Başkanı Hasan Büyükdoğan, Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ile A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası da protokol tribününden izledi.

Mücadele öncesi TFF Tahkim Kurulunun eski başkanı ve Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi Türker Arslan için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Öte yandan, Turkcell Kadınlar Ligi finali 4 farklı kanalda yayımlandı. Türk televizyonculuk tarihine geçen final D Smart 82 nolu kanal, TRT spor, Sky 360 ve Sports Tv'de ayrı ayrı spikerler tarafından anlatıldı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nun şampiyonu Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Antalya´da düzenlenen Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu Final mücadelesinde rakibi Fatih Vatan Spor´u yenerek sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımını kutluyorum. Hayatın her alanında etkin rol oynayan kadınlarımızın yeşil sahalardaki başarıları bizleri gururlandırıyor. Toplumun öncüleri kadınlarımız tüm spor branşlarında göstereceği gayretle güzel başarılara imza atacaklar. Bizler de başarıya giden bu yolda her türlü imkanı sunmak için tüm çabamızı ortaya koyacağız"

BEŞİKTAŞ VODAFONE: 2 - FATİH VATANSPOR: 0

Stat: Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi

Hakemler: Melis Özçiğdem, Deybet Gök, Betül Nur Yılmaz

Beşiktaş Vodafone: Fatma Şahin, Esra Erol, Berna Yeniçeri (Dk. 46 Demet Bozkurt),Çiğdem Belci, Jessica Çarmıklı, Didem Karagenç, İrem Eren (Dk. 46 Melike Öztürk),Elif Keskin (Dk. 90+3 Zeynep Gamze Koçer),Arzu Karabulut, Başak Gündoğdu (Dk. 46 Berivan İçen),Yağmur Uraz (Dk. 90+5 Eylül Tekten)

Fatih Vatanspor: Ezgi Çağlar, Beyza Kocatürk, Yeliz Açar, Selin Hasbal (Dk. 77 Elif Görmez),Bilge Su Koyun, Cansu Nur Kaya, Altun Sancar (Dk. 84 Fatma Ataş),Sebati, Zelal Baturay (Dk. 77 Rukiye Çiçek),Madiba, Şehriban Dülek

Goller: Dk. 58 Esra Erol, Dk. 74 Melike Öztürk (Beşiktaş Vodafone)

Kırmızı kart: Dk. 66 Didem Karagenç (Beşiktaş Vodafone)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Cansu Nur Kaya, Dk. 53 Zelal Baturay, Dk. 60 Şehriban Dülek (Fatih Vatanspor)

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