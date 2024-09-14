Beşiktaş yabancı sınırına uydu! Chamberlain kaldı ama...
Yaz transfer döneminde adından söz ettiren takviyeler yapan Beşiktaş, son yaptığı hamlelerle birlikte yabancı sınırına uydu. Siyah-beyazlılarda takımda düşünülmeyen Amartey ile yollar ayrılırken, Chamberlain ise takımda kalmayı seçti.
Tüm Süper Lig ekiplerinde olduğu gibi, Beşiktaş'ta da yaz transfer dönemi resmen noktalandı.
Siyah-beyazlılar bitime saatler kala Daniel Amartey ile yollarını sonunda ayırdı.
Uzun süredir görüşmelerin sürdürüldüğü Ganalı futbolcu Süper Lig'den gelen önerileri de reddetmişti. Ganalı futbolcu, transferin son saatlerinde 5.5 milyon Euro'yu bulan fesih bedelinin 3 milyon Euro'luk kısmını almaya ikna olarak takımdan ayrıldı.
Amartey, Beşiktaş'ta bu sezon yolların ayrıldığı 9. yabancı isim oldu. Böylelikle Beşiktaş'ta yabancı oyuncu sayısı da TFF'nin belirlediği sınır olan 14'e düştü.
Beşiktaş, Amartey dışında Aboubakar, Muleka, Amir Hadziahmetovic, Colley, Ante Rebic, Ajdin Hasic ve Francisco Montero ile yollarını ayırmıştı.
Sözleşmesi feshedilen isimlerden Aboubakar, Hatayspor'a, Rosier, Leganes'e, Rebic, Lecce'ye, Hasic, Cracovia'ya, Colley ise PAOK'a transfer oldu. Muleka, Al-Khoolod'a satın alma opsiyonuyla kiralanırken Amir ise Rizespor'a kiralandı.
CHAMBERLAIN KALDI
Beşiktaş'ta yolların ayrılması için büyük çaba sarf edilen Alex-Oxlade Chamberlain ise takımda kaldı.
Yaz transfer dönemi boyunca ülkesi İngiltere'den takımlarla görüşse de umduğunu bulamayan Chamberlain, Beşiktaş'tan ayrılık için ise kalan 6 milyon Euro'luk kontratının tamamını talep etti.
Avrupa'daki transfer döneminin bitmesinin ardından Süper Lig ekiplerinden de teklif alan Chamberlain, son olarak Antalyaspor ve Eyüpspor'a ret yanıtı verdi.