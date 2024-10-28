Beşiktaş, yabancı teknik direktörlerle Galatasaray’ı yenemiyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu. Böylelikle siyah-beyazlıların, yabancı teknik direktörler idaresinde Galatasaray’a karşı ligdeki galibiyet hasreti de devam etti.

Kartal, yabancı teknik direktörlerin görev aldığı dönemlerde Aslan’a karşı Süper Lig’de son galibiyetini Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda 28 Kasım 2010 tarihinde deplasmanda 2-1’lik skorla almışıtı.