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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, yabancı teknik direktörlerle Galatasaray’ı yenemiyor - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, yabancı teknik direktörlerle Galatasaray’ı yenemiyor

        Yabancı teknik direktörler idaresinde Süper Lig'de Galatasaray'a karşı son galibiyetini Alman çalıştırıcı Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda deplasmanda 2-1'lik skorla elde eden Beşiktaş, bu kötü seriyi Giovanni van Bronckhorst'la da sonlandıramadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 22:38 Güncelleme: 28.10.2024 - 22:38
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        Beşiktaş yabancı teknik adamla Galatasaray'ı yenemiyor
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu. Böylelikle siyah-beyazlıların, yabancı teknik direktörler idaresinde Galatasaray’a karşı ligdeki galibiyet hasreti de devam etti.

        Kartal, yabancı teknik direktörlerin görev aldığı dönemlerde Aslan’a karşı Süper Lig’de son galibiyetini Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda 28 Kasım 2010 tarihinde deplasmanda 2-1’lik skorla almışıtı.

        Söz konusu tarihten sonra Portekizli Teknik Direktör Carlos Carvalhal ile Galatasaray karşı 2 maçta 1 beraberlik, 1 yenilgiyle sahadan ayrılan Beşiktaş, Hırvat Slaven Bilic’le ise 4 mücadelenin 1’i hükmen olmak üzere tamamını kaybetti. Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunun 28. haftasında da Fernando Santos idaresinde evinden 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.

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