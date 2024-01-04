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        Beşiktaş, yarın evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek. İki takım bu müsabakayla birlikte ligde 41. kez rakip olacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 11:23 Güncelleme: 04.01.2024 - 11:23
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        Kartal'ın konuğu Kasımpaşa
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        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5. sırada yer alan Beşiktaş, yarın evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Müsabaka saat 20:00'de başlayacak.

        Siyah-beyazlılar, oynadığı 17 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda topladığı 29 puanla 5. sırada yer alırken, lacivert-beyazlılar ise 17 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle elde ettiği 23 puanla 9. basamakta bulunuyor.

        LİGDE 41. RANDEVU

        Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın oynayacakları mücadeleyle birlikte Süper Lig'de 41. kez rakip olacak. Geride kalan 40 müsabakanın 26'sını Beşiktaş kazanırken, Kasımpaşa ise 6 defa galip geldi. İki takım arasındaki 8 maç da beraberlikle sonuçlandı.

        Söz konusu mücadelelerde Kartal, 85 kez fileleri havalandırırken, Kasımpaşa da 45 gol kaydetti.

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        SON 10 MAÇTA 1 KEZ KAYBETTİ

        Siyah-beyazlı takımın evinde rakibiyle oynadığı son 10 maçta üstünlüğü göze çarpıyor. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Kartal, bu süreçteki tek yenilgisini 25 Nisan 2022 tarihinde evinde 3-0'lık skorla aldı. Sahasındaki son 10 müsabakada lacivert-beyazlılara 24 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 14 gole engel olamadı.

        7 EKSİK VAR

        Beşiktaş'ta 7 futbolcu Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Umut Meraş'ın yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ile Daniel Amartey kadroda yer alamayacak. Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Jean Onana da kadro dışı bırakılmıştı.

        TAKIMIN BAŞINDA SERDAR TOPRAKTEPE OLACAK

        Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrası henüz yeni bir teknik direktörle sözleşme imzalamayan Beşiktaş'ta, yarın Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmada takımın başında U19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe olacak. Hatayspor maçını da Topraktepe idaresinde oynayan Kartal, mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.

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