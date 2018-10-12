Bu sezon başında uzun süre Medel, Oğuzhan ve Tolgay üçlüsünden verim almaya çalışan ancak istediğini alamayan Şenol Güneş, son haftalarda Atiba'yı oynatarak çareyi bulmuştu. Atiba'nın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması ve Kanadalı oyuncunun ilerleyen yaşı, Beşiktaş'ı yeni bir arayışa sürükledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Beşiktaş, aradığı yeni Atiba'yı Serie A'da buldu. Udinese'de forma giyen Seko Fofana'yı gündemine alan siyah-beyazlılar, Fildişi Sahilli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla beraber kiralamayı hedefliyor.

2016'da Manchester City'den 3,5 milyon euro'ya transfer olduğu Udinese'de üçüncü sezonunu geçiren 23 yaşındaki ortasaha, Serie A'da başarılı bir grafik çiziyor.

Bu sezon 8 maçta forma giyen ve 1 gol, 1 asistle oynayan Fofana, Udinese kariyeri boyunca 9 gol kaydetmeyi başardı. Orta sahanın ortasında hem göbekte hem de defansif alanda görev yapabilen oyuncunun sözleşmesi 2022'de bitiyor.

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