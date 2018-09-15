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İbrahim Yıldız: 10 kişilik büyük oyun!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u evinde 2-1 mağlup etti. Ligde bundan önceki 2 haftada birer yenilgi ve beraberlikle 5 puan yitiren siyah-beyazlı takım, zorlandığı maçı kazanmasını bildi. Gary Medel'in kırmızı kart görmesiyle son 15 dakikayı 10 kişi oynayan ancak 2-0 öne geçmesini bilen Beşiktaş, 89. dakikada rakibinin golüne engel olamadı. Uzatma dakikalarında savunmada kalan siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 2-1 kazandı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi yorumladı

15 Eylül 2018 Cumartesi, 23:41:46 | Güncelleme:

Beşiktaş tıpkı Galatasaray gibi ikinci yarı oyuna ağırlığını koyarak kazanmayı başardı. İlk 45 dakikaya bakıldığında çöpe atılan bir zaman dilimi diyebiliriz. Doğru dürüst pozisyon bile yok. Kaleciden dönen bir şut dışında, gol olabilecek yaratıcılıktan uzak plansız bir oyun…

Sorunun temel kaynağı, ilk yarı uzun topların hedefsiz oluşuydu. Oyun kurmadan yapılan bu tür taktik dolayısıyla sonuç getirmedi…

Başta Teknik Direktör Şenol Güneş olmak üzere futbolcuların şikayeti zeminin kötülüğüydü. Mutlak önemli bir etken, zeminin bozuk oluşu. Pas oyunu yapmak isteyen her takımı etkileyen bir faktör olduğunu kabul etmek gerekir…

Yine de, ilk 45 dakika Beşiktaş’ın kötü oyununu zemine bağlamak biraz haksızlık diye düşünüyorum. Beklerin atağa kalkması zaten beklenen bir durum. Ancak, merkezden dikine gidilemeyişi de ciddi bir sorun… Karşılaşmanın ilk bölümünde istenilen golün gelmeyişinin en önemli ayrıntısı da merkezin oyunda olmayışıydı.



E.Yeni Malatyaspor’un savunması hava toplarında etkili olunca, Beşiktaş forvetini göremedik…

İkinci yarı her şey değişti. Kornerden gelen topu ağlara gönderen “gizli golcü Pepe” açılışı yaparken, oyunun da görünümü değişti. İlk yarı sahasından çıkmayı düşünmeyen Yeni Malatyaspor, beraberlik golü için daha ofans oynamayı hedefledi. Karşılaşmanın temposu ve kalitesi de arttı…

Sahanın gerçek bir yıldızı vardı. Her topa ayağını, kafasını korkusuzca uzatan, oyunu yönlendiren, topun olduğu her noktada bulunan, bitmeyen enerjisi ile taraftarın hayranlığını kazanan futbolcunun adı Medel’di…

75.dakikada ikinci sarı karttan oyun dışı kalan Medel, yüksek performansı ile takımın lideriydi. Beşiktaş Medel’in kırmızı kart görmesiyle, herkesi şaşırtan bir güç ortaya koydu. Negrado’nun yarattığı gol pası takımı bir anda coşturdu. Son 20 dakika uzun süredir görmediğimiz “eski Beşiktaş’ı” izledik. Yüksek tempo ve pas oyunu sonucu yakalanan ritim Medel’in eksikliğini yok etti. Son dakikalarda sergilenen doğru oyun hem maçın kazanılmasında büyük etkendi. Hem de taraftar özlediği tempolu pas oyununu görmekten mutlu oldu…

Yeni transfer Ljajic, ilk maçı olmasına rağmen çok iyi olmasa da futbolcu kalitesi olduğunu gösterdi. Etkili pas yapma özelliği var. Forvete yakın oynuyor. Şut atmayı düşünüyor. Birkaç maç sonra, daha etkili olacaktır. Beşiktaş’ın en önemli eksiği olan merkezden, rakip savunma arasına ve arkasına atılamayan toplar. Bu sorunu yeni transfer çözebilir. Topla az oynayıp, topu koşturan bir oyuncu. Oğuzhan’ın da performansına arttıracaktır. Üstelik yanında Medel gibi her hatayı kapatan bir enerji küpü var…



Şenol Güneş, kazandıkları maç sonrası zemin ve hakemlerden yakınması bir yere kadar doğru olabilir. Ancak, ilk yarının analizini yapmak zorunda. Sert ve kapanan savunmalara karşı nasıl bir taktik geliştireceğini düşünmeli…
Siyah-Beyazlılar 10 kişi kalmalarına rağmen 3 puanı aldılar. Son dakikalarda ortaya konulan yüksek tempo ve mücadele galibiyeti getirdi. Bu hafta oynanacak Fenerbahçe maçında Medel’in olmayışı büyük eksiklik. Beşiktaş, maçı kazanırken Medel’i kaybetti…

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