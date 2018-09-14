Beşiktaş - Yeni Malatyaspor sahaya çıkıyor

Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. 7 puanlı Beşiktaş 7. sırada bulunuyor, Yeni Malatyaspor 7 puana sahip ve 8. sırada. Beşiktaş son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Yeni Malatyaspor, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 152. İddaa'da Beşiktaş kazanır 1.15, berabere biter 4.90, Yeni Malatyaspor kazanır 7.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Beşiktaş son hafta oynanan Sivasspor maçında 5-1 kazandı.

Yeni Malatyaspor ise Kayserispor karşılaşmasında 3-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Beşiktaş, 4 gol attı ve 4 gol yedi.

Yeni Malatyaspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Yeni Malatyaspor, 3 gol atarken 1 gol yedi.

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