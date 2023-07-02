Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 11.00 ile 18.00’de yapacağı antrenmanlarla devam edecek. Akşam antrenmanı basına açık olacak.
Öte yandan antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi ile Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da izledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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