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Beşiktaş, yeni sezona Slovakya'da hazırlanacak

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon öncesi Slovakya'da kamp gerçekleştirecek

Beşiktaş, yeni sezona Slovakya'da hazırlanacak

Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı futbol takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5-15 Temmuz tarihlerinde Slovakya'da kamp yapacak.

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