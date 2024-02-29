Beşiktaş yeni stadında Galatasaray'a kaybetmiyor!

2014-2015 sezonunda ise Beşiktaş, yine Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda rakibine 2-0’lık skorla mağlup oldu. Geriye kalan 8 müsabakanın 7’sini siyah-beyazlılar galip ayrılırken, 1’inde de taraflar 1’er puana razı oldu.