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Beşiktaş yeni transferi Loris Karius için imza töreni düzenliyor

Beşiktaş, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool'dan iki yıllıpına kiraladığı Alman kaleci Loris Karius için imza töreni düzenliyor

29 Ağustos 2018 Çarşamba, 12:31:13 | Güncelleme:

Karius'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dün ilk antrenmanıma çıktım. Takım arkadaşlarımla tanıştım. Harika bir oyuncu grubumuz var. Böyle büyük bir geleneğe, harika taraftarlara ve stada sahip bir takıma geldiğim için çok mutluyum."

"Bir kaleci için hala gencim. Buraya gelerek ileriye doğru bir adım attım. Kupalar kazanmak istiyorum."

"Taraftarların attıkları mesajlar buraya gelmemde etkili oldu. Bana büyük bir destek verdiler. Ayrıca, ilk andan itibaren Beşiktaş Kulübü beni gerçekten istediğini bana hissettirdi."

"İyi bir görüntüye sahip olmak güzel elbette ama ben sahada iyi performans göstermekle ilgileniyorum."

"Mario Gomez'e sormam gerekmedi çünkü onu tanıyan herkes, kendisinin Beşiktaş'ta nasıl mutlu olduğunu bana anlattılar."

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE YAPTIĞI HATALAR

"Hayat böyle. Her oyuncu hatalar yapabilir. Benim için şanssız bir gündü ama futbol böyle bir oyun. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi finali her oyuncuya nasip olan bir şey değil."

" Buradaki derbiler Almanya'da da izleniyor. Almanya'daki Türk arkadaşlarım buraya geldiğim için mutlular, bana mesajlar atıyorlar."

"KLOPP BENİ TAKIMDA TUTMAK İSTİYORDU"

"Beni takımda tutmak istiyordu ama ben ona bu transferi istediğimi söyledim. O da bu durumu anlayışla karşıladı. Tüm taraflar için iyi bir anlaşmaydı."

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Yorumlar 1
  • Misafir 3 dakika önce
    iyi ki o hataları yapmış. yoksa bu yaşta böyle bir kalecinin Türkiye’ye gelmesi imkansız olurdu
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