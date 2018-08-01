Beşiktaş, yeni transferleri Dorukhan Toköz, Enzo Roco, Güven Yalçın ve Umut Nayir için imza töreni düzenliyor.

Dorukhan Toköz şunları söyledi "Çok büyük futbolcularla oynayacağız, bu kulübe layık olmaya çalışacağız. Şenol Güneş, gençlere çok değer veriyor bize özel antrenmanlar veriyor. Asıl mevkiim orta saha ama kendimi geliştirip, pozisyon bilgilerimi geliştirirsem sağ bek olarak da forma giyebilirim."

Enzo Roco ise "Son maçımı 45 gün önce oynadım, o günden bu yana hazırlıklarıma devam ettim. Rekabete açığım. Burada dünya çapında oyuncular var, hepsinden bir şeyler öğrenmek istiyorum. Pepe ve Vida'dan çok şey öğreneceğim." dedi.

Güven Yalçın "Beşiktaş'a geldiğim için çok mutluyum, burada güzel işler yapacağım, forma için rekabet edeceğim. Oğuzhan ağabey de genç yaşta geldi ve iyi yol yaptı. Ben de o yoldan gitmek istiyorum. Kendime örnek alıyorum." diye konuştu.

Umut Nayir ise "Bu kulübün tarihine altın harflerle yazılan isimler gibi tarihe geçmek istiyoruz. Geçmişte İlhan Mansız, Cenk Tosun gibi çok büyük forvetler benim mevkiidaşım olarak tarih yazdılar ben de kendi hikayemi Umut Nayir olarak yazmak istiyorum. İlhan (Mansız) hocayla çalışabilmek benim için çok etkili olacak. Basketbol kökenli olmamın pozisyon olma konusunda katkıları oldu. Kulüp tarihinde Baba Hakkı'dan sonra 'hukuk' kökenli ikinci futbolcuyum. Onun gibi bir efsaneyle özdeşleşmek büyük gurur. Kaydımı yatay geçişle buraya aldırmak istiyorum. Çünkü giriş yapalı 7 yıl oldu bitmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İmza töreninde konuşan başkan Fikret Orman şunları söyledi:

"UEFA ile anlaşmamız vardı, satmadan oyuncu alamıyorduk. Kadromuz yavaş yavaş yaşlanmaya başlamıştı, satmadan alamama kuralından dolayı da elimizdeki bütçeyle yaşları yüksek, tecrübeli oyunculara gittik. Yavaş yavaş gençleştireceğiz. Genç arkadaşları aramıza kazandırmaya çalışıyoruz."

"Biz hayatı bir tek Beşiktaşlılarla yaşamıyoruz. Herkes Beşiktaşlı değil. Beşiktaş bir spor kulübü, bizim gönlümüz Beşiktaş'ı çok seviyor. Fenerbahçeliler, Galatasaray, Trabzonsporlular ile düşman değiliz. Onlarla bütün dostluklarımızı yapıyoruz, sırlarımızı başlıyoruz, birbirimize destek oluyoruz. Hayatı beraber yaşıyoruz. Gerginlikten beslenenler var, icraatla beslenenler var. Ben bugüne kadar hangi çizgideysem o çizgide devam ediyorum. Farkındaysanız birkaç senedir Başakşehir kulübüyle rekabet yaşıyoruz. Hiçbir kişisel demeçlerimiz olmadı. Galatasaray şampiyon oldu, Galatasaray'ı tebrik etti. Bu süreçte Galatasaray ile tartışmamız olmadı. Futbolda inanılmaz bir pozitif hava oluştu, bunu da açıkçası Ali Bey'e borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Ben de centilmenlikle mücadele edebildiğimiz için, böyle bir nezaketle muhatap olduğumuz için çok mutluyum. Kulüpler Birliği'nde de huzur var. Fenerbahçe Kulübü bizle alakalı çok pozitif kelimeler kullandı. Böyle bir rekabet yaşama lüksünü gördüğümüz için çok şanslıyız. Kulüpler Birliği Başkanı olarak teşekkür ettim."

"Kur farkı gerçeğiyle hep beraber mücadele etmemiz lazım. Haziran ayında söyledim, 'Hayatın gerçekleri var, daralacağız' dedim. Şu an hepimiz aynı noktadayız. Her kulüp kendi bütçesi içerisinde nasıl hareket edecek göreceğiz. Ama Anadolu kulüpleri de dahil, herkes ciddiyet içerisinde."

"Futbolcu satışlarından daha önemlisi, bu futbolcular nereye satıldı? Premier Lig'e, Fransa Ligi'ne, İtalyan Ligi'ne oyuncular satıyoruz... Beşiktaş bir vitrin kulübü, ve oyuncuları da vitrin olabiliyor. Dünya üzerinde izleniyorlar ve değerleri artıyor. Gidebiliyorlar. Biz hiçbir oyuncuyu satmak için almıyoruz dedim. Başarı kriterimiz şampiyon olmak. Oyuncuların dönem dönem alıcıları çıkıyor, gitmek istiyorlar. Bazılarına git diyoruz gitmiyor. Bazı oyuncular ise gitmek istiyor. Fabri, 'Hayalim Premier Lig'de oynamaktı' dedi gitti. Biz Cenk Tosun'u devre arası satalım diye yola çıkmadık. Kendisi gitmek istedi, biz de ona yardımcı olduk."

"Beşiktaş'ı yöneten, Beşiktaş Yönetim Kurulu'dur. Basın ise Beşiktaş'ı yönetme makamı değildir. Taraftar da transfer makamı değildir. Sosyal medyaya bakıyorum, herkesin elinde bir hesap makinası. Bu bizim, Beşiktaş'ı yönetenlerin işi... Taraftar bilet alacak, forma alacak, kulübünü destekleyecek ki Beşiktaş taraftarı bu konuda muhteşem. Basın da doğru habercilik yapacak. Sezon başından beri bütün oyuncularımız satıldı... Yazılanların hiçbiri bize intikal etmedi. Pepe Beşiktaş'tan ayrılmak isterse biz yardımcı oluruz. Ama biz Pepe'yi 1 sene oynasın da satalım diye almadık. Beşiktaş'a katkı sağlasın, kariyerini Beşiktaş'ta tamamlasın diye aldık. Biz Pepe'den çok mutluyuz. Bir oyuncunun gitmek istemesi, talep olduğu zaman oluşuyor. Bizde 2-3 senedir oynamayan oyuncularımız var, git dediğimiz zaman gitmiyorlar, çünkü talibi olmadığı için..."

"Beşiktaş kadrosu kurulurken, euro kuru 3,8-3,9 gibiydi. Ama maalesef planladığımız gibi bir sezon geçirmedik. Hem Şampiyonlar Ligi geliriyle, hem de kur farkıyla karşı karşıyayız. Avrupa'da çok tecrübeli bir takım haline geldik."

"Oyuncu satışları bir ekip işi. Ben kulübün en yüksek makamında olduğum için buradayım ancak birçok arkadaşımızın katkıları var. Bir de işin teknik tarafı var, çünkü imzayı atıyoruz hocamıza teslim ediyoruz. Onların gelişiminde de hocamızın büyük katkısı var. Devamlı stoper satıyoruz. Buna bir ekip işi olarak bakmak lazım, biraz da şans tabii."

"Harun'a alıcı olmadık. Galatasaray ilgilenmişti. Bizim araya girip fiyat arttırmak gibi bir niyetimiz yok. Ali başkan ağabeyimizdir. Sohbet içerisinde konu Harun'a geldi, onun üstüne sohbet ettik. Şu an için Harun hamlemiz gözükmüyor. İlgilendiğimiz oyuncular var ama isim zikretmem doğru değil. 31 Ağustos'a kadar süremiz var, aceleci değiliz. Taraftar baskısını göğüsleyecek bir başkanım. Taraftara şirin gözükmek için transfer yapmadık, yapmayacağız da. Yöneticilik zeka ve mantıkla hareket edilerek yapılan bir şey."

"Önceliğimiz ofansif orta saha. Onun dışında daha çok vaktimiz var. Satmadan adam almayacağız. Tolga müthiş bir kaleci. Bana göre ve kaleci hocalarıma göre de Fabri'den çok daha iyi bir kaleci. Taraftara sesleniyorum; Tolga'nın müthiş bir performans çıkaracağını düşünüyorum. Süreç içerisinde hamle yapar mıyız, bakacağız. Çok net bir şey söylemeyeyim. Şu an kalede en az sorunlu kaleci biziz gibi gözüküyor."

"3 kulüp birbirinin rakibi. TSYD çok önemli bir kupa değil. Bir hazırlık maçı gibi, 3 kulübün arasında yapılan şeyler isterse gazozuna olsun çok büyük önem arz ediyor. Ben açıkçası sıcak bakmıyorum. Sezon başlamadan birisi kazanıyor, biri kötü başlıyor."

"Mario Gomez'i biz göndermek istemedik, kendisi gitmek istedi. Biz de kalmasını hakikaten çok istedik. 'Ben gelmek istiyorum' gibi bir talebi olmadığı için görüşmemiz de yok. Aynı Ferdinand gibi 1 senede 1000 senelik sevgi yarattı. Ama şu anda öyle bir durumda değiliz açıkçası. Şu anda Beşiktaş'ın ofansif orta saha önceliği var."

"Kombineler ilk çıktığı gün satıldı. Yarın bir Avrupa maçı var. Bütün taraftarımızı bekliyoruz. Forma satışlarımız 65 bini geçti. Ağustos'ta da bu yukarıya gidecektir. Yarınki maçımızda da ilk defa takım burada buluşacak."

"Beşiktaş'ı yönetenler biziz. Transferi bırakın biz yapalım"

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