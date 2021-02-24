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Beşiktaş yöneticisi Fatih Hakan Avşar: "Almış olduğumuz yapı sürdürülebilir değildi"

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı, Finansman ve Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Hakan Avşar, geçmiş yönetimden ciddi bir ekonomik yükün kendilerine kaldığını ve bunu gidermek için özveriyle çalıştıklarını söyledi

Beşiktaş yöneticisi Fatih Hakan Avşar:
AA

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı, Finansman ve Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Hakan Avşar, kulübün ekonomik yapısı konusunda, "Almış olduğumuz yapı sürdürülebilir değildi. Burada eleştiri oluyor. Bu kapıdan içeri giren biziz. Borçlarla karşı karşıya kalan biziz. Ödeme güçlükleriyle, bu yaşanan ekonomik zorluklarla uğraşan biziz. En iyisini biz biliyoruz burada. Bu camia ve bu yönetim gerçekten alkışı hak ediyor. Başkası gelse belki de anahtarı bırakıp gidebilirdi. Çok ciddi bir özveri var. Başkanımızın özellikle de. Belki de batan bir gemiyi en azından yüzdürdük." dedi.

Bankalarla yeniden yapılandırma sürecinde olduklarını anlatan Avşar, "Bütün mevcut anlaşmalarımızı yeniden yapılandırıyoruz. Bu çerçevede Beşiktaş yeniden nefes alacak. Bir gün ayrılırsak bizden sonraki yöneticilere, başkanlara, sporcu kardeşlerimize çok daha iyi bir tablo bırakıp gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Finansal tabloların üzerinde her gün çalıştıklarını anlatan Avşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ciddi anlamda A'dan Z'ye yapılanma içerisindeyiz. Önemli olan Beşiktaş'ı bir sene, iki sene yönetmek değildi. Başkanımızın ve yönetimin hedefi bir, iki sene rahat edeyim değil. Başkanımız böyle bir karar almadı. Biz on sene, on beş sene yani sürdürülebilir bir Beşiktaş planlamaya çalışıyoruz. Bunu yapmak zor. Bir iki seneyi ya da kendi yönetimimizi rahat geçireyim anlayışında olmadık. Biz beş, on sene sonra Beşiktaş için en iyisi neyse o yönde kararlar alıyoruz. Çok zor kararlar alıyoruz. Bazen camianın tepkisiyle karşılaşıyoruz. Ama sadece camia bizi alkışlasın, bir iki sene sonra çok büyük bir mali sorunla karşılaşsın anlayışında olmadık. Ligin başında kötü bir tablo çiziyorduk. Ama 'İnanın, güvenin, lig bittiğinde Beşiktaş en iyi yerde olacak" demiştim, oldu. Mali anlamda da bu süreç geçtiği anda Beşiktaş gerçekten üzerinden birçok yükü atmış bir vaziyette yoluna çok daha güvenli adımlarla devam etmiş olacak."

"ÇOK CİDDİ TASARRUFLARA GİTTİK"

Ekonomik konularda henüz derin nefes alamadıklarını kaydeden Avşar, "Bir sene gibi bir zamanda böyle bir yükü taşıyan Beşiktaş, derin bir nefes alamaz. Bu tablolar bunu göstermiyor. Ama bir süreç bu. Süreç tamamlandığında, önemli kararlar alınıp bunlar çok ciddi bir takiple uygulandığında sürdürülebilir başarı gelecek. Tüm branşların bütçelerini tekrardan güncelledik. Çok ciddi tasarruflara gittik. Tasarruflara giderken bir şey eksiltmedik. Hep üzerine koyarak tasarrufa gittik. Biz geldikten sonra yedi tesis yaptık. Beşiktaş Kulübünün cebinden bir tek kuruş çıkmadan ilk yedi ayda yedi branşa yedi tesis yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

"BEŞİKTAŞ'IN BİR TEK DELİKLİ KURUŞUNA ZARAR GETİRMEYECEĞİZ"

Çok para harcayarak başarının her zaman gelmediğini belirten Avşar, "Biz buraya gelirken söz verdik. Beşiktaş'ın bir tek delikli kuruşuna zarar getirmeyeceğiz. Her kuruşu harcarken, kendi paramızı nasıl harcıyorsak beş kat daha fazla düşünerek harcıyoruz. Hep bu zihniyetteyiz. Yaz tahtaya al haftaya olmasın. Kendi şirketlerimizi nasıl yönetiyorsak Beşiktaş'ta bunun daha fazlasını yapıyorduk. Futbol harici branşlarda gelir gider tablosu hiçbir zaman birbirini karşılamıyor. Çok ciddi anlamda futboldan aldığınızı diğer tarafta harcamak zorundasınız. Bu branşlar, bu gelir gider tablosuyla sürdürülebilir değil. Başarıyı kaybetmeden, uzun sürede başarıyı... Bir yabancı oyuncu gidince altyapı yok. Biz şimdi buraya yatırım yapıyoruz. Elimizden geldiğince her branşta oyuncu yetiştirelim. Beşiktaş'ın çocukları formasını giysin, terini döksün, başarı kazansın. Yüksek, olmayacak paralarla gelip buralara oyuncu transfer edelim değil anlayışımız." ifadelerini kullandı.

"BİZ BAŞARIYI SATIN ALMAK İSTEMİYORUZ"

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın Misli.com Sultanlar Ligi'nde küme düşmesine değinen Avşar, "Voleybolda neden küme düştük? Sürdürülebilir bir durum yoktu. Bir altyapınız olsa, kuvvetli bir altyapınız olsa... Beşiktaş gibi bir kulübün altyapısında kimse yok. Biz başarıyı satın almak istemiyoruz. Biz başarıyı oluşturmak istiyoruz. Bu çok önemli. Önemli olan başarıyı oluşturmak. Az paralarla genç oyuncuları yetiştirip, kulübe değer katacak şekilde satmak hem de bu oyuncuları oynatarak başarı sağlamak. Gençlere değer verelim. Basketbolda bunu yaptık. Biz bilmiyor muyduk, üç milyon değil de on üç milyon harcardık. Ama günün sonunda zarar... Bunu karşılayacak bir finansman yok." değerlendirmesinde bulundu.

AMATÖR ŞUBELERİN DURUMU

Tüm çalışmaları Beşiktaş için yaptıklarını kaydeden Avşar, şunları söyledi:

"Camiamıza bu konuda bilgi eksikliği yaşattık. Bu da bizim hatamız. Amatör şubelerle ilgili ciddi eleştiri aldık. Kapatıyor musunuz gibisinden sorular geliyordu. Şunu söyleyeyim bizim kapatmak gibi düşüncemiz hiçbir zaman olmadı. Olsaydı zaten ilk geldiğimiz gibi bu branşlara yeni tesis yapmazdık. Çok güzel tesisler yaptık. Kapatmak değil, her ay her yıl belli bir yük taşıyan şube istemiyoruz. Gelir ve gider birbirini karşılamayacaktır. Ama en azından kabul edilebilir seviyede olması lazım. Her sezon beş, on milyon zarar yazan bir şube sürdürülebilir değildir."

Bankalarla da yapılan anlaşmanın gereğince futboldan aldıkları parayla artık amatör şubeleri destekleyemeyeceklerini vurgulayan Avşar, "Bunu istesek de yapamayacağız. Bu branşlar bizler için çok değerli. Büyük maliyetlerle değil. Kabul edilebilir seviyede olursa. Camiadan bazen şunlar gelsin deniyor. Kusura bakmayın Beşiktaş'ın arkasında bir devlet kurumu yok. Bunlar Beşiktaş'ın parasıyla dönüyor. Paranız varsa bunu yaparsınız. Olmayan paralarla bunların altına girmeye gerek yok. Beşiktaş bu yüklerin altında ezildi." diye konuştu.

Amatör şubelere stopaj desteği konusuna değinen Avşar, "Şu anda böyle bir şey var. Tekrardan konuşuluyor. Stopaj iadesi gibi bu durum var. Bunu da takip ediyoruz. Bundan da en iyi şekilde yararlanacağız. Bu destek bizim için de çok önemli. Amatör branşların yaşaması için çok önemli." ifadelerini kullandı.

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