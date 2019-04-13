Yücel, Kırklareli'nde katıldığı bir program sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in dört sezondur takımını çok iyi şekilde yönettiğini belirten Yücel, deneyimli teknik adamın A Milli Futbol Takımı'nda da başarılara imza atacağına inandığını aktardı.
Güneş ile şampiyonluklar elde ettiklerini anımsatan Yücel, bu şampiyonlukların birinde statlarının dahi olmadığını vurguladı.
Yücel, konuşmasına şöyle devam etti:
"Şenol hocayı çok güzel bir şekilde uğurlayacağız. Bizde göstermiş olduğu başarıyı inşallah milli takımda da gösterir. (Milli takımın başındaki) İlk iki maçında kazandık, inşallah bunun devamı gelir. Gerek bizim başkanımız olsun gerek yönetim kurulu üyelerimiz olsun şunu söylüyor; 'Beşiktaşlıyız, Beşiktaş bizim ama A Milli Takım tüm Türkiye'nin, hepimizin.' Bu anlamda bizim kırgınlığımız söz konusu değil. Milli takım yine bizim."
Beşiktaş'ın bir seçim sürecinde olduğunu anımsatan Yücel, bu süreçte teknik direktör arayışında olmadıklarını aktardı.
Seçim sonrasında teknik direktör çalışmalarına başlanılacağını belirten Yücel, "Bir ay sonra seçim varken yeni bir hocayla oturup görüşmeyi, anlaşmayı, yeni gelecek yönetime, yeni gelecek arkadaşlara etik anlamda çok doğru bulmuyoruz. Yapılacak iş, seçimin ertesi günü yeni hoca çalışmalarına start vermek. En kısa zamanda Beşiktaş'ı önümüzdeki sezonlarda başarıya ulaştıracak, şampiyonalara ulaştıracak bir hocayla anlaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.
"BAŞAKŞEHİR MAÇI ÇOK ÖNEMLİ"
Hüseyin Yücel, bu akşam oynayacakları Medipol Başakşehir maçının çok önemli olduğunu vurguladı.
Maçı kazanacaklarına inandıklarını ifade eden Yücel, şunları söyledi:
"Şampiyonlar Ligi'ne kesinlikle gitmek istiyoruz. Fikstüre baktığımızda da bana göre yüzde 50'nin üzerinde avantajımız var. Bu akşamki Başakşehir maçı bu anlamda çok önemli. Aynı zamanda yarın Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşacak. Başakşehir sezon başından bu yana çok disiplinli oynayan, iyi kadrosu olan, organize olmuş bir takım. Biz de saha avantajımızı kullanacağız. Ben karşılaşmayı 2-1 Beşiktaş alır diyorum."
Yücel ayrıca, hayatını kaybeden Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'yu tüm Türkiye'nin çok sevdiğini belirterek merhuma Allah'tan rahmet diledi.
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