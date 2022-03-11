İkinci Başkan Adnan Dalgakıran, Asbaşkanlar Emre Kocadağ ile Fatih Hakan Avşar, Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, Taraftar ve Süleyman Seba İle Akatlar Tesislerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen, Vodafone Park ve Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Daltaban, Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da yemekte yer aldı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, sıcak bir ortamda gerçekleşen yemekte sohbet ettiği Teknik Direktör Önder Karaveli, teknik ekip ve futbolculara Galatasaray maçında başarılar diledi.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına Vodafone Park’ta yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Önder Karaveli’nin yönetiminde yoğun kar yağışı altında basına kapalı yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve stretching çalışmasını salonda gerçekleştiren siyah-beyazlılar, sahada pas ve 5’e 2 çalışması yaptı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Antrenmanda Oğuzhan Özyakup ile Atiba Hutchinson takımdan ayrı çalıştı.

Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de Vodafone Park’ta yapacağı çalışmayla devam edecek.