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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş yönetiminden takıma ziyaret - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş yönetiminden takıma ziyaret

        Beşiktaşlı yöneticiler, Kasımpaşa maçı öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek takıma moral ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 15:58 Güncelleme: 01.11.2024 - 15:58
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        Beşiktaş yönetiminden takıma ziyaret
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        Süper Lig'in 11'inci haftasında 2 Kasım Cumartesi günü (yarın) Kasımpaşa ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyeleri, futbolcularla bir araya geldi.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşen buluşmada İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Asbaşkan Onur Göçmez, Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Burak Aslan hazır bulundu.

        Siyah-beyazlıların antrenmanını izleyen yönetim kurulu üyeleri, daha sonra teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’tan takımın son durumu hakkında bilgi aldı. Antrenmanın ardından bir araya geldikleri siyah-beyazlı futbolculara Kasımpaşa maçında başarılar dileyen yönetim, teknik heyete ve futbolculara tatlı ikram etti.

        KASIMPAŞA HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

        Süper Lig’in 11'inci haftasında Kasımpaşa ile yarın sahasında karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, yapılan taktiksel çalışmayla sona erdi.

        Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in 11'inci haftasında, yarın saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

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