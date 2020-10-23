Beşiktaş, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

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Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi de takip etti.

İdmana istasyon koşularıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, pas ve 5’e 2 çalışması ile taktik programın yer aldığı uygulamalar üzerinde durdu. Antrenman, yarım sahada oynanan taktik maçının ardından şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği çalışmayla sürdürecek.