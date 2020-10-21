Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, pas, 5'e 2, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışmaları yaptı.

Antrenman, yarım sahada oynanan çift devreli maçın ardından şut çalışması ile tamamlandı.

Yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ ile Erdal Torunoğulları da antrenmanın bir bölümünü izledi.

Beşiktaş, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği idmanla devam edecek.