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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş yurt içinde oynayacağı hazırlık maçlarını açıkladı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş yurt içinde oynayacağı hazırlık maçlarını açıkladı!

        Beşiktaş, yurt içinde oynayacağı hazırlık maçının programını açıkladı. Siyah-beyazlılar; Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2024 - 15:15 Güncelleme: 21.07.2024 - 15:15
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        İşte Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı!
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        Beşiktaş, Slovenya'daki kampın ardından çalışmalarına Türkiye'de devam edecek.

        Siyah-beyazlılar, yurt içinde 3 hazırlık maçı oynayacak. Beşiktaş; Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.

        İşte Beşiktaş'ın maç programı:

        24 Temmuz Çarşamba

        18.00 Beşiktaş - Bandırmaspor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)

        27 Temmuz Cumartesi

        20.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Kocaeli Stadyumu)

        30 Temmuz Salı

        18.00 Beşiktaş - Sakaryaspor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)

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