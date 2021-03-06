Beşiktaş, zirve yarışını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep'i 2-1 mağlup ederek zirveye yerleşti. Gaziantep karşısında aldığı galibiyetle puanını 60'a yükselten siyah-beyazlı üst üste beşinci galibiyetini aldı.

GALİBİYET SERİSİ 5 MAÇA ÇIKTI

Gaziantep'i 2-1 yenen siyah-beyazlılar ligde üst üste 5. galibiyetini aldı. Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor'a puan kaybettikten sonra oynadığı İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarının tamamını kazanan siyah-beyazlılar, Gaziantep'i de mağlup ederek bu süreçte 15 puan topladı.

4 MAÇ SONRA GOL YEDİ

Ligde oynadığı son 4 maçta gol yemeyen Beşiktaş, Gaziantep maçında kalesinde gol gördü.

Karşılaşmanın 89. dakikasında kaleci Ersin Destanoğlu'nun Dicko'ya ceza sahası içinde yaptığı müdahalenin ardından hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı vuruşunda topun başına geçen Dicko, meşin yuvarlağı ağlara göndererek siyah-beyazlıların 4 maçlık gol yememe serisine nokta koydu.