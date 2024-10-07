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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş zorlu fikstürü tatsız bitirdi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş zorlu fikstürü tatsız bitirdi

        Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken 2 haftalık zorlu fikstürünü de tatsız bitirdi

        Giriş: 07.10.2024 - 10:55 Güncelleme: 07.10.2024 - 10:55
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        Beşiktaş zorlu fikstürü tatsız bitirdi
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        15 günlük süreçte 5 maça çıkan Siyah-beyazlılar, bu serinin son maçında Gaziantep deplasmanında 90+5'te yıkıldı.

        31. dakikada Immobile'nin penaltısıyla öne geçen Beşiktaş, uzun süre skoru korusa da 90+5'te Maxim'in golüne engel olamadı.

        Beşiktaş bu sonuçla Süper Lig'de bu sezonki ikinci puan kaybını yaşadı.

        Beşiktaş, Eyüpspor maçı ile başlayan yoğun maç trafiğinde ise 2 galibiyet alırken 2 yenilgi ve 1 de beraberlik aldı.

        Bu maçın ardından Kayserispor deplasmanına çıkan Beşiktaş rakibini 3-0 yenerken Avrupa Ligi'ndeki 2. Maçında ise Eintracht Frankfurt'a sahasında 3-1 mağlup oldu.

        Beşiktaş zorlu fikstürün son maçında ise Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

        Siyah-beyazlılar milli aranın ardından yeniden Avrupa ve ligde yoğun bir takvime girecek.

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