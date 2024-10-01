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        Beşiktaş’a İskoç hakem

        Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında sahasında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile oynayacağı karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton yönetecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 12:01 Güncelleme: 01.10.2024 - 12:01
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        Beşiktaş'a İskoç hakem!
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        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında 3 Ekim Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile mücadele edecek. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton düdük çalacak.

        Beaton’un yardımcılıklarını Daniel McFarlane ve David McGeachie yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Christopher Graham olacak.

        Beşiktaş - Frankfurt maçında VAR koltuğunda Nicholas Walsh, AVAR'da da Steven McLean oturacak.

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