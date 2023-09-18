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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor “Beşiktaş’ı domine ettik diyebilirim” - Trabzonspor Haberleri

        Anastasios Bakasetas: “Genel itibarıyla Beşiktaş’ı domine ettik diyebilirim”

        Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, Beşiktaş'ı domine ettiklerini belirterek, "Takımım adına 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Çünkü bugün ikinci derbiyi oynadık. Kendi evimizde oynadık ve puan kaybını çok fazla tolere edemeyecektik" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 00:12 Güncelleme: 18.09.2023 - 00:12
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        "Beşiktaş'ı domine ettik diyebilirim"
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        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Anastasios Bakasetas, istedikleri şansları bulduklarını belirterek, takım adına 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu söyledi. Bakasetas, “Maçın ilk 20-25 dakikasını çıkartıyorum. Genel itibarıyla Beşiktaş’ı domine ettik diyebilirim. İstediğimiz şansları bulduk. Bunları doğrudan gole çevirebildik. Takımım adına 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Çünkü bugün ikinci derbiyi oynadık. Kendi evimizde oynadık ve puan kaybını çok fazla tolere edemeyecektik” diye konuştu.

        8 numara pozisyonunda oynadığı sürece gol şansına uzak kaldığını belirten Bakasetas, “10 numara pozisyonunda oynayan bir arkadaşımız var. Abdülkadir Ömür gayet güzel oynuyor. Bardhi’de var aynı zamanda. Tabi ki 8 numara pozisyonunda oynadığım sürece gol şansına biraz uzak kalıyorum. 10 numara pozisyonunda oynadığım kadar gol şansı bulamıyorum. Bu konuda kendimi de eleştiriyorum. Ayrıca Galatasaray maçında kötü oynadığım bir maçta ve ilk golden de sorumluyum. Bunu biliyorum. Ama bu pozisyonda oynuyorsam ve bundan memnun değilseniz bunun için yapabileceğim bir şey yok” ifadelerini kullandı.

        Hakemlere her zaman saygı duyduğunu kaydeden Bakasetas, “Türkiye’de bulunduğum süre içerisinde onunla gayet iyi bir iletişimiz olmuştu. O bana yardımcı oldu ben ona yardımcı oldum. Onu performansından dolayı pek fazla eleştiremem. Ona maçtan sonra neler hissettiğimi söyledim. Herkes hata yapabilir. Gayet normal birşeydir. Bunu anlayışla karşılıyorum” şeklinde konuştu.

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