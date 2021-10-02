Süper Lig’in 8. haftasında ligin güçlü ekiplerinden Sivasspor’u konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılırken puanını da 17’ye yükseltti. Karşılaşmanın 32. dakikasında Valentin Rosier’nin sağdan yaptığı ortaya voleyle şık bir vuruş yapan Güven Yalçın, takımını öne geçiren isim oldu. Genç futbolcu, skor 1-1’ken 69. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Bu kez Rıdvan Yılmaz’ın soldan yaptığı ortada iyi yükselerek kafayı vuran Güven, skoru 2-1’e getirirken takımına da 3 puanı getiren isim oldu. Geçtiğimiz hafta Altay deplasmanında 2-1 mağlup olan Beşiktaş’ın tek golünü atan Güven Yalçın, böylece siyah-beyazlı ekibin son 3 resmi golünü kaydeden isim oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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