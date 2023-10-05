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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş’ın yenilmezlik serisi sona erdi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş’ın yenilmezlik serisi sona erdi

        UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda evinde İsviçre temsilcisi Lugano'ya 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa'daki 7 maçlık yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 22:17 Güncelleme: 05.10.2023 - 22:17
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        Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi sona erdi
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, sahasında Lugano’ya 3-2 mağlup oldu. Bu yenilgiyle birlikte siyah-beyazlıların Avrupa’daki serisi de sona erdi.

        Bu sezon Lugano karşılaşmasına kadar Avrupa’da oynadığı 7 müsabakada da kaybetmeyen siyah-beyazlı takım, bu akşamki mağlubiyetle söz konusu unvanını da kaybetti.

        2010-2011 sezonunda Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi’nde 8 maç mağlup olmayarak Avrupa’da tarihinin en uzun süreli serisini yakalamış ve bu seri 3-1 kaybedilen Porto maçıyla sonlanmıştı.

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