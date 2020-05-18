DHA

Koronavirüs sebebiyle Süper Lig´e ara verilmesinin ardından futbolcular kulüplerinden izin alarak ülkelerine gitmişti. Takımların antrenmanlara başlamasının ardından Türkiye´ye dönüş yapan Beşiktaşlı Boateng, Lens, Ljajic, Ruiz ve N'Koudou; Gençlerbirliği´nde forma giyen Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan ile Altaylı Kappel´in 14 günlük karantina süreleri doldu. Oyuncular 18 Mayıs itibarıyla sürelerinin dolmasının ardından dün gece saat 00.00´dan sonra Güngören´de bulunan Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu´ndan ayrıldı.

NADİR ÇİFTÇİ VE YASİN PEHLİVAN ANKARA´YA GİTTİ

Gençlerbirliği forması giyen Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan da yurttan ayrılarak Ankara´ya gitti. İki futbolcu, öğle saatlerinde bir kez daha Kovid-19 testine girdi. Nadir ve Yasin çıkan sonuçlara göre ya karantinaya alınacak ya da takımla birlikte çalışmalarda yer alacak.