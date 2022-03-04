A Milli Kadın Futbol Takımı'nın da kaptanlığını yapan Didem, AA muhabirine, Beşiktaş'ın bu işin öncülüğünü yaptığına ve 8 yıl önce kadın futbol takım kuran kulüp olduğuna dikkati çekerek, "Bütün kulüplerin kadın futbol takımı olmaya başladı. Rekabet ortamının artması Avrupa'da ülkemizi daha iyi temsil etmemiz için çok değerliydi. Biz mutluyuz, ligimiz daha da renklendi." dedi.

Kendisinin de 7 yıldır Beşiktaş'ta forma giydiğini belirten Didem, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi, diğer kulüplerin de futbolda kadın takımı kuruması yönünde hep çağrıda bulundu. Başkanımız bu yönde çok çalışma yaptı ve bu senenin başında da güzel haberler aldık. Diğer kulüpler de girmeye başladı. Süper Lig'deki bütün kulüplerin kadın futbol takımı olmaya başladı. Bu, gelişimimiz için çok önemliydi." diye konuştu.

Kadın futbolunun gelişmekte olduğunu anlatan Didem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yavaş yavaş sponsorların desteğiyle, maçların televizyonda yayınlanmasıyla, birazcık görünürlüğün artmasıyla daha çok kişiye ulaşmaya başladık. Diğer kulüplerin bu işe girmesi, rekabet ortamının artması ve devamında sosyal medyada kadın futbolunun daha çok yer almasıyla koşmaya başladık. Televizyon yayınları sonrası çok fazla kız çocuğundan geri dönüş almaya başladık. Diğer kulüplerden de dönüş oldu. Demek ki ülkemizde kadın futbolu var ve bunu gerçekten iyi yapan kadınlar da var. Bunu hissettirdik ve daha çok genç kıza rol model olmaya başladık. Bu çok önemli ve değerliydi."

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da kadın futbolu takımı kurmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Didem, "Derbi maçlar oynamaya başladık. Bunlar bizi mutlu ediyor. Eminim seyircilerimizi de mutlu ediyor. Bu rekabet ortamında umarım sezon sonunda şampiyon oluruz." ifadelerini kullandı.

Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile derbi maçı oynadıklarını hatırlatan siyah-beyazlı oyuncu, "Kadın futbolunda Tarihin ilk derbisini Vodafone Park'ta oynama fırsatı bulduk. Bu gerçekten çok özel, tarihi bir andı. Çok fazla kadın futbolcunun yaşayacağı ortam değildi. Bu ortamı da yaşadığım için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

A Milli Kadın Futbol Takımı'ndaki kariyerine değinen Didem Karagenç, "Milli takım bazında da bize şans verildiğinde neler yapabileceğimizi gösteriyoruz. Kazandığımız maçlarda, yayınlanan maçlarda verdiğimiz mücadeleyi herkesin izlemesini ve bizim var olduğumuzu görmelerini çok istiyoruz. Umarım bizi izler ve desteklerler." değerlendirmesinde bulundu.

Futbol ilhamını yurt dışından aldığını vurgulayan Didem, "İngiltere, İspanya, ABD... Bu ülkelerdeki futbol takımları bizim önümüzü açtı. Bir Dünya Kupası vardı. O organizasyonda ilk defa bir kadın futbolu maçının finaline çok fazla seyirci geldi. Bir rekor kırıldı. Bu rekorla Türkiye'de maçlar yayımlanmaya başlandı. Diğer ülkelerde de maçlar yayımlanmaya başlandı. Kadın futbolunda ilk olarak bu şekilde değişim yaşandı." açıklamasını yaptı.

Üst yapıda kadın futbolu adına fazla eksikliğin bulunmadığını dile getiren Didem, "Federasyonumuz ve diğer kulüpler bu işe destek veriyor. Yayıncı kuruluş bulduk. Destek veren sponsorumuz var. Artık altyapı desteği görürsek, eminim her şey daha güzel olacak. Kızların futbol oynamak için 2 saat mesafe kat etmek zorunda kalmadan kendi şehirlerinde imkan bulmaları, istedikleri yerde bir futbol takımının olması, onların yolunu daha fazla açacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.