Beşiktaşlı futbolcu Kerem Kalafat, Çorum FK'ye transfer oldu
Beşiktaş genç oyuncu Kerem Kalafat ile yolların ayrıldığını açıkladı. 22 yaşındaki oyuncunun yeni takımı Ahlatcı Çorum FK oldu
Beşiktaşlı futbolcu Kerem Kalafat, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'ye transfer oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun transferinin gerçekleştiği belirtilerek, "Kerem Kalafat'a kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Kerem Kalafat, Beşiktaş'ın A takımında 5 maçta süre buldu. Genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.