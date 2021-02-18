Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın eşi, Portekiz'de bir erkek bebek dünyaya getirdi. Aboubakar çifti bebeklerine Christian Aksel ismini verdi. Aboubakar ile eşini tebrik eder, Christian Aksel bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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