İHA

Alanyaspor, Beşiktaş'tan 2 yıllığına kiraladığı 21 yaşındaki genç stoper Alpay Çelebi için Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. İmza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve transferin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Transferin son gününde Beşiktaş'tan Alpay Çelebi'yi 2 yıllığına kiralık olarak kadromuza dahil ettiklerini belirten Çavuşoğlu, "Alpay'ın 2 yıl boyunca burada çok güzel işlere imza atacağına ve daha sonra kulübünde de başarı olacağına inanıyoruz. Alpay zaten yetenekli ve kaliteli bir oyuncu olduğu için daha çok çalışarak gelişimini burada da sürdürecektir" dedi.

Alpay Çelebi ise, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, "Bana güvenip buraya alan Başkanımız Sayın Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna da teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda olan aileme ve menajerim Cenk Melih Yazıcı'ya da bana olan güvenlerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah bu güveni boşa çıkarmam. Çok çalışacağıma söz veriyorum. Hiçbir zaman sahada mücadeleden kaçmayacağımı söylemek istiyorum. Hırslı bir yapım var. Bunu inşallah Alanyaspor'da ortaya çıkaracağım" diye konuştu.