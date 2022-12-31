Ronaldo’nun transfer duyurusunun yapıldığı tweet’i alıntılayan Josef, “Spor Bakanı, bu harika transferden dolayı sizi tebrik etmek ve tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Diğer takımlarınız büyük sözleşmeler imzalamadan önce, Arap kulüplerinin FIFA’ya olan borçlarını ödemenizi tavsiye ediyorum.” ifadesini kullandı.