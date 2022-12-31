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Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Ronaldo tepkisi!

Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a transfer olması dünyada gündem olurken, bir dönem Suudi Arabistan Ligi'nde top koşturan Beşiktaşlı Josef de Souza ise bu transfere sosyal medya hesabından ilginç bir tepki verdi.

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  • Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Ronaldo tepkisi!

    Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan ayrıldıktan yaklaşık 1 buçuk ay sonra yeni takımına resmen imza attı.
  • Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Ronaldo tepkisi!

    37 yaşındaki Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile 2,5 yıllık sözleşme imzalarken, yıllık yaklaşık 200 milyon dolar kazanacağı ifade edildi.
  • Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Ronaldo tepkisi!

    Ronaldo'nun Al-Nassr'a transferi dünya basınında geniş yankı uyandırırken, Beşiktaşlı Josef de Souza ise bu transfere ilginç bir tepki gösterdi. 
  • Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Ronaldo tepkisi!

    2018-2020 yılları arasında Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen ve ayrılık sürecinde alacakları ödenmediği gerekçesiyle kulübüyle FIFA'lık olan Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.
  • Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Ronaldo tepkisi!

    Ronaldo’nun transfer duyurusunun yapıldığı tweet’i alıntılayan Josef, “Spor Bakanı, bu harika transferden dolayı sizi tebrik etmek ve tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Diğer takımlarınız büyük sözleşmeler imzalamadan önce, Arap kulüplerinin FIFA’ya olan borçlarını ödemenizi tavsiye ediyorum.” ifadesini kullandı.
  • Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Ronaldo tepkisi!

    ABOUBAKAR, TALISCA VE LUIZ GUSTAVO'YLA BULUŞACAK

    Öte yandan Ronaldo’nun yeni takımı Al-Nassr’da, bir dönem Türkiye’de forma giyen önemli isimler de bulunuyor. Ronaldo, yeni kulübünde bir dönem Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar’ın yanı sıra 2019-2022 yılları arasında Fenerbahçe’de oynayan Luiz Gustavo ile takım arkadaşı olacak.
  • Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Ronaldo tepkisi!

    Al-Nassr, Suudi Arabistan Ligi’nde 10 maç sonunda aldığı 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyor.

     

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