Beşiktaşlı futbolcu, Rachid Ghezzal, gazeteci Mehmet Demirkol'un kendisi hakkında yaptığı haberi sosyal medya hesabından yalanladı. Cezayirli yıldız, teknik direktör Valerien Ismael'in oyun sisteminden rahatsız olmadığını ve hocasıyla aynı fikirleri taşıdığını açıkladı.

Ghezzal paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yalan haber!! Benim ve tüm oyuncuların, teknik direktörümüz ve yönetim ile olan fikirleri bir. Hedeflerimize ulaşmak için birlikte çok sıkı çalışıyoruz. Bunun için taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var."