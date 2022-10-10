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Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'dan flaş Ismael paylaşımı! "Yalan haber"
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Rachid Ghezzal'dan flaş Ismael paylaşımı! "Yalan haber"

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal, teknik direktör Valerien Ismael'in oyun sisteminden rahatsız olduğu şeklinde çıkan haberleri sert bir dille yalanladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cezayirli futbolcu, oyuncular, teknik heyet ve yönetim olarak fikirlerinin bir olduğunu belirtti.

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'dan flaş Ismael paylaşımı!

Beşiktaşlı futbolcu, Rachid Ghezzal, gazeteci Mehmet Demirkol'un kendisi hakkında yaptığı haberi sosyal medya hesabından yalanladı. Cezayirli yıldız, teknik direktör Valerien Ismael'in oyun sisteminden rahatsız olmadığını ve hocasıyla aynı fikirleri taşıdığını açıkladı.

Ghezzal paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yalan haber!! Benim ve tüm oyuncuların, teknik direktörümüz ve yönetim ile olan fikirleri bir. Hedeflerimize ulaşmak için birlikte çok sıkı çalışıyoruz. Bunun için taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var."

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