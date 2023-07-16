Beşiktaşlı Romain Saiss'in son talibi Lille!

L'Eauipe'te yer alan habere göre; 33 yaşındaki stoper için Lille de devreye girdi.

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Beşiktaş ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Faslı savunmacı için iki Fransız ekibi de görüşmelerini sürdürüyor.