Daha önce ülkemizde Karagümrük forması da giymiş Mehdi Benatia, eski takımı Juventus'a Beşiktaş'ın başarılı Faslı stoperi Romain Saiss'i önerdi.
Benatia'nın Saiss için "Şu anda kadroda bulunan stoper Bonucci, her zaman her şeyini verenlerden biri ama yaşı oldukça fazla ilerledi. Herhangi bir tavsiyede bulunabileceksem, Fas'a bakabileceklerini söyleyebilirim. Romain Saiss ve Aguerd ile merkezi savunmayı gördüğümde, Juve için faydalı olabilecek iki önemli isim olduğunu düşünüyorum. İlerleyen günler neler getirecek göreceğiz..." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta bu sezon 17 müsabakada görev alan Saiss, 1 asist yaptı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro... Romain Saiss, Fas Milli Takımı formasıyla 72 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.
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