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Beşiktaşlı Tayfur Bingöl'den top toplayıcı tepkisi! "Eğitim verilmeli"

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin son anlarında topu kendisine vermediği gerekçesiyle top toplayıcı çocuğa tepki gösteren Beşiktaşlı Tayfur Bingöl, konuya dair açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı futbolcu yaptığı açıklamada, "Karşı top toplayıcı çocuk, 'Ayağımdan topu al' dedi, 15-20 metre var. Biz bir arma taşıyoruz. Böyle seviyede futbol oynanan yerlerde bunun eğitimi verilmeli, azaltılmalı." ifadesini kullandı.

Beşiktaşlı Tayfur Bingöl'den top toplayıcı tepkisi!

Galatasaray-Beşiktaş derbisine Tayfur Bingöl ile top toplayıcı çocuk arasında yaşanan olay damgasını vurdu. Siyah-beyazlı futbolcu, maçın son anlarında kendisine topu vermeyen top toplayıcı çocuğa tepki gösterdi.

"AYAĞIMDAN TOPU AL DEDİ"

Tayfur Bingöl, maç sonu yaptığı açıklamada olaya dair konuşurken, şu ifadeleri kullandı:

"Futbolcuların reaksiyonları, maç içinde yüksek olur. Karşı top toplayıcı çocuk, 'Ayağımdan topu al' dedi, 15-20 metre var. Biz bir arma taşıyoruz. Böyle seviyede futbol oynanan yerlerde bunun eğitimi verilmeli, azaltılmalı. Oyunu duraklatmak amaçlı top verilmiyor. Bunun eğitimi verilmeli."

Tayfur Bingöl derbiyle ilgili ise, "Maça çok iyi hazırlandık. Atmosferi biliyorduk. Birkaç tane çok net pozisyon yakaladık. Golle sonuçlandırabilsek sahadan galip ayrılabilirdik. Çok güzel zamanlar var önümüzde. Bunu telafi edebiliriz." diya konuştu.

"KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ YOKTU"

Kendisine sorulan "Beşiktaş'ın konsantrasyonu nasıldı?" sorusunu da yanıtlayan Tayfur Bingöl, "Bence konsantrasyon eksikliği yoktu. Pozisyonları gole çevirsek daha farklı olurdu. Pozisyonlar sonuçlanınca iyi oluyor, sonuçlanmayınca mağlup oluyorsunuz." dedi.

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